Domenico Tedesco "maakte nog nooit zoveel blessures" mee, maar juicht impact Lukaku toe: "Het gaat over aura"

wo 13 november 2024 10:28

Tegen Italië wacht er op de Rode Duivels opnieuw een boeiende test. Al ging het tijdens de persconferentie met bondscoach Domenico Tedesco vooral over de vele afwezigen. Maar ook over één iemand die er wél is en merkbaar het verschil maakt: "Zelfs als Romelu de zaal binnenwandelt voor de videomeeting verandert er iets."

"Om eerlijk te zijn: dit heb ik nog nooit meegemaakt." Domenico Tedesco zuchtte eens diep op zijn persmoment rond het Nations League-duel tegen Italië. De voorbije dagen zag de bondscoach de ene na de andere Rode Duivel afhaken met blessures. "Van mijn voorselectie met 50 spelers waren er 20 niet beschikbaar. Dat is veel. Het is de voorbije dagen dan ook druk geweest." Door de vele afwezigen moest Tedesco zelfs sleutelspelers wegplukken bij de Belgische beloften, die straks een levensbelangrijk tweeluik afwerken tegen Tsjechië. "Nochtans zijn de beloften altijd belangrijk voor ons", benadrukte de bondscoach. "Normaal willen we niet aan hen raken, maar dit is een speciale situatie. We hadden daarover een gesprek met Gill (Swerts, red.) en Franky (Vercauteren, red.). Zo hebben we bijvoorbeeld Sambi Lokonga boven Mandela Keita gekozen."

Ik sta nog steeds compleet voor alles open. Domenico Tedesco

Wie er uiteraard ook niet bij is, maar - tot frustratie van sommigen - steeds een onderwerp is: Thibaut Courtois.

De CEO van de Belgische voetbalbond vloog recent naar Madrid om met de doelman te praten, nadat Courtois duidelijk had gemaakt afscheid te nemen bij de Duivels zolang Tedesco aan het roer staat. "Ik was op de hoogte van dat gesprek ja", aldus de bondscoach. "Hij heeft het recht om dat te doen als CEO. Ik sta nog steeds compleet voor alles open. Maar het is duidelijk wat Thibaut over dat onderwerp gezegd heeft. Hij is momenteel onbeschikbaar - en het is zijn recht om dat te doen."

Wie er wél opnieuw bij is, is recordschutter Romelu Lukaku. Merkte Tedesco de voorbije dagen al het verschil nu de spits weer in Tubeke rondloopt?

"Romelu is een natuurlijke leider", begon de Italiaan aan een lofzang. "Zelfs als hij de zaal van de videomeeting binnenwandelt, verandert er iets. Het gaat over aura, hij straalt voor iedereen." "Ook voor mij is Romelu belangrijk. Kijk, ik ben 3 à 4 weken bezig met het plannen van mijn sessies. Dan wil ik graag altijd wat feedback op het veld. Zoals wanneer de pressing niet top is of de opbouw. De spelers moeten zich comfortabel voelen op het veld." Tedesco gaf trouwens ook nog mee dat "Lukaku zeker geen twee keer 90 minuten zal spelen, want daarvoor is de tijd te kort".