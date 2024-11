Status quo halfweg dag 2: topfavorieten De Vylder en Ghys blijven leider na ploegkoers op Gentse Zesdaagse

Aaron Gate amuseert zich met Hesters: "Al goed gelachen"

Na dag 1 parkeerde het duo Jules Hesters/Aaron Gate zich op een vierde plek in het algemene klassement van de Gentse zesdaagse.





"Voorlopig gaat alles goed", lacht de Nieuw-Zeelander die de weg en de piste combineert. De 33-jarige sprinter ziet geen graten in een samenwerking met de 26-jarige Hesters.





"Hij is een beetje jonger, maar we komen goed overeen. We hebben zelfs al veel gelachen op de kamer. En gisteren verraste hij me met zijn zangtalent. Dat had ik niet verwacht."





Het enige nadeel? "Dat hij een jongen van de streek is. Daar komt extra druk bij kijken", knipoogt Gate. "Ik had ook nog wat tijd nodig om de piste te leren kennen. Die is toch technischer dan andere. Misschien moet ik Jules maar alle sprintnummers laten doen."