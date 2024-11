Sterke Van den Bergh en De Decker stoten door in Grand Slam of Darts, onverwachte exit Van Gerwen

Van den Bergh vlot naar 1/8e finales

Op de Grand Slam of Darts heeft Dimitri Van den Bergh zich verzekerd van een plek in de volgende ronde door de Ier Keane Barry te verslaan met een overtuigende 5-1 overwinning. Hoewel Barry aanvankelijk de leiding nam met 0-1, herpakte Van den Bergh zich snel. Hij won vijf legs op rij en maakte daarmee korte metten met zijn tegenstander.



In de tweede leg stelde Van den Bergh snel orde op zaken, herstelde hij de stand met een soepele 80-uitworp, en vanaf daar liet hij Barry niet meer in de wedstrijd komen. Met krachtige worpen, waaronder meerdere 180’s, vergrootte hij zijn voorsprong gestaag, tot hij in de vijfde leg de wedstrijd definitief besliste met een indrukwekkende finish.