Belgische assist, pareltje van oude bekende en spectaculaire slotfases: dit heb je gemist van deze CL-avond

di 5 november 2024 23:04

Wat was dat allemaal, zeg. De Champions League stelde vanavond opnieuw niet teleur. Vooral de bolwassingen van Manchester City en Real Madrid zullen in het collectieve geheugen blijven hangen, maar er gebeurde nog veel meer op alle velden. Beleef hieronder nog eens alle actie.

UEFA Champions League

Sporting CP einde 4 - 1 Manchester City

Dé verrassing van deze avond was Sporting, dat Manchester City het schaamrood op de wangen bezorgde. Phil Foden zorgde na vijf minuten nog voor de vliegensvlugge openingsgoal, maar dan ging de ploeg van Ruben Amorim erop en erover: 4-1. Tot overmaat van ramp miste Haaland ook nog een strafschop.

UEFA Champions League

Real Madrid einde 1 - 3 AC Milan

Maar daar bleef het niet bij op vlak van verrassingen. Ook Real Madrid kreeg deze keer geen remontada in elkaar geknutseld tegen AC Milan. Integendeel, in de eerste helft kwam het al - ondanks een penaltygoal van Vinicius - tot twee keer toe op achterstand. En na de rust bezegelde een briljante Tijjani Reijnders het lot van Real, dat steeds verder wegzakt in het klassement.

UEFA Champions League

Lille OSC einde 1 - 1 Juventus

Een minder grote stunt, maar toch ook een opvallende uitslag: Juventus geraakte niet voorbij Lille OSC. Oude bekende Jonathan David (ex-Gent) tekende in de eerste helft met een echte spitsengoal voor de voorsprong van de thuisploeg, maar Vlahovic beperkte in de tweede helft nog de schade vanaf de stip.

UEFA Champions League

Celtic einde 3 - 1 RB Leipzig

Geen overwinning voor het RB Leipzig van Lois Openda. De Rode Duivel kwam via Baumgartner nog op voorsprong tegen Celtic, maar de thuisploeg nam dan maar de "Real Madrid"-rol op zich. Met kapitein Kuhn in een hoofdrol zorgde het voor een klinkende comeback in eigen huis: 3-1.

UEFA Champions League

Liverpool einde 4 - 0 Bayer 04 Leverkusen

Liverpool tegen Bayer 04 Leverkusen stond ook te boek als een enorme klepper, maar het was na een schaakspelletje lang wachten op concreet gevaar. Op het uur zorgde Luis Diaz voor de openingstreffer, maar daar bleef het niet bij. De Colombiaan schonk zichzelf nog een hattrick en ook Gakpo pikte zijn goaltje mee: 4-0.

UEFA Champions League

Borussia Dortmund einde 1 - 0 Sturm Graz

Borussia Dortmund tegen Sturm Graz leek lange tijd op Het Grote Niets, maar na defensief dwalen van de bezoekende ploeg brak Malen in de 85e minuut dan toch de ban: 1-0. Niets meer, niets minder.

UEFA Champions League

Bologna einde 0 - 1 AS Monaco

Eenzelfde scenario speelde zich af in de matige wedstrijd tussen Bologna en AS Monaco. Pas in de 86e minuut dook Kehrer op de juiste plaats op na een hoekschop, om zo toch nog de 0-1 op het bord te zetten.

UEFA Champions League

PSV einde 4 - 0 Girona FC

PSV toonde zich nog maar eens onverslaanbaar in eigen huis. Met Johan Bakayoko en Matteo Dams in de basis klom de Nederlandse thuisploeg nog voor de rust naar een comfortabele 2-0-voorsprong.



Bakayoko toonde zich in de attractieve slotfase ook nog eens van goudwaarde met een absoluut pareltje. Girona moest na (weeral) een owngoal met schaamrood op de wangen het veld verlaten: 4-0.

UEFA Champions League

Slovan Bratislava einde 1 - 4 Dinamo Zagreb

Ook in Bratislava draaide de doelpuntenmolen op volle toeren. Nadat de thuisploeg - met landgenoot Siemen Voet aan de aftrap - verrassend op voorsprong klom, ging Dinamo Zagreb er genadeloos op en over. Het werd uiteindelijk 1-4 na een eenzijdige wedstrijd.