Ajay Mitchell en Toumani Camara wisselen truitje uit na Belgisch onderonsje in de NBA

za 2 november 2024 08:58

Een speciale nacht in de NBA, want met Toumani Camara en Ajay Mitchell stonden 2 Belgen tegenover elkaar. Mitchell trok met Oklahoma City aan het langste eind tegen Camara en Portland: 114-137. Het onderlinge respect is groot, want na de partij wisselden Camara en Mitchell hun truitje uit.

Toumani Camara en rookie Ajay Mitchell bewezen 2 dagen geleden met elk 12 punten al dat ze klaar waren voor de strijd der Belgen. Al stonden onze landgenoten in het Moda Center in Portland niet meteen oog in oog. Camara versierde bij de thuisploeg voor de 6e keer een basisplek, terwijl Mitchell eerst moest toekijken vanaf de bank.



Hij zag hoe Camara al vroeg in de wedstrijd 2 driepunters uit zijn hoed toverde. Desondanks moest Portland toch al flink achtervolgen na het eerste quarter: 24-37. Uiteindelijk speelde Camara 24 minuten mee, goed voor 13 punten, 3 rebounds, 2 assists en 2 steals. Aan de overkant verzamelde Mitchell 8 punten, 2 rebounds en 2 assists in 7 minuten speeltijd.

Shai Gilgeous-Alexander, de Canadese All-Star-ploegmakker van Mitchell, was met 30 punten topschutter van de avond. Hij leidde de bezoekers naar een 5 opeenvolgende zege in het nog prille seizoen. Oklahoma City blijft zo de enige ploeg die nog niet verloor in de Western Conference.



Portland en Camara slikten een 4e nederlaag in 6 matchen en bengelen als 14e en voorlaatste onderaan het klassement.

Gouden duo Davis-James

Cleveland behoudt met 6 overwinningen op rij een perfect rapport in de Eastern Conference. De Cavaliers, aangevoerd door Darius Garland (25 punten) en Donovan Mitchell (22 punten), zetten Orlando opzij met 120-109.



De Lakers gingen met de zege aan de haal in Toronto (125-131). Ster van de avond was daar Anthony Davis met met 38 punten en 12 rebounds.



LeBron James dikte in diezelfde partij zijn totaal als topschutter aller tijden aan met 27 punten. Zoon Bronny mocht de laatste zeven seconden even opdraven.

Uitslagen vrijdag: