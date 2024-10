WK padel: Belgische mannen zetten VS opzij, onze vrouwen verliezen opener nipt van Nederland

Belgische vrouwen verliezen nipt duel der Lage Landen

De Belgische vrouwen zijn met een nederlaag aan hun WK padel in Qatar begonnen. Tegen Nederland begon het duo Pysson-Van Mol nog goed aan hun duel, maar gaven ze de wedstrijd uit handen: 6-1, 1-6, 0-6.





Wyckaert en Mestach brachten ons land weer in de race voor de zege in de best of 3. Ze versloegen hun Nederlandse opponent in 3 sets: 6-4, 0-6 en 6-4.





Zo lag de druk bij het duo Betz-Hemmes om hun opponent te kloppen. Ze verloren de eerste set met 6-1, zetten de scheve situatie recht met een 3-6 in set 2, maar gingen alsnog onderuit in de beslissende derde set: 6-3.