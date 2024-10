Belgische beloften winnen match van de waarheid in Schotland dankzij gouden invaller Stassin

De Belgische beloften mogen blijven dromen van het EK. Onze U21 wonnen de match van de waarheid tegen Schotland met 0-2. In een nerveus duel kroonde Lucas Stassin zich tot een gouden invaller met twee goals. Komende dinsdag volstaat een punt tegen Hongarije voor een plekje in de play-offs.

Ruim 70 minuten lang was Schotland - België een snertmatch.



Leeg stadion, amper kansen en te weinig goede acties met zoveel kwaliteit op het veld. Dat het op dat moment slecht nieuws stond, was vooral voor de jonge Duivels slecht nieuws.

Zij moésten winnen om nog een realistische kans te maken op een EK-ticket.

Bondscoach Gill Swerts wachtte opvallend lang om te wisselen, maar deed dat uiteindelijk wel uitstekend. Vooral de inbreng van Lucas Stassin bleek cruciaal.



Met zijn eerste baltoets van de wedstrijd zorgde de spits, die deze zomer van Westerlo naar Saint-Etienne trok, in minuut 72 voor de levensbelangrijke openingsgoal. Op aangeven van mede-invaller Olaigbe trok Stassin in extra tijd de zege helemaal over de streep.

Dinsdag hebben de Belgische beloften aan een gelijkspel tegen het reeds uitgeschakelde Hongarije genoeg om door te stoten naar de play-offs om de laatste EK-tickets.