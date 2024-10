Wie roept Tedesco op voor toppers tegen Italië en Frankrijk? Kijk om 10u naar bekendmaking selectie

Twee toppers in vooruitzicht

Net nu de Rode Duivels het moeten opnemen tegen twee toplanden, zijn Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku onbeschikbaar. De Belgen nemen het volgende week donderdag in Rome op tegen Italië. Vier dagen later is er de thuiswedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk.



De Rode Duivels staan na twee wedstrijden op de 3e plaats in hun groep in de Nations League, met 3 punten. De eerste twee in de poule spelen een kwartfinale, de nummers drie een barragewedstrijd tegen een nummer twee uit de tweede divisie en de vierde zakt rechtstreeks naar die tweede divisie.