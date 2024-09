VIDEO - Wonderboy Albert Philipsen huilt: buikschuiver op nat wegdek maakt einde aan WK-droom

Albert Withen Philipsen (18) zal zichzelf niet opvolgen als wereldkampioen bij de junioren. Het Deense goudhaantje, volgend jaar prof bij Lidl-Trek, was zijn tegenstanders aan het grillen toen hij ten val kwam in een spekgladde afdeling. De gouden papieren op een bisnummer van de topfavoriet konden meteen in de prullenmand.