Mede dankzij "klootz*k" voorin: Gent treedt stilletjes uit schaduw van Hein - "Ik was meteen verliefd"

di 24 september 2024 11:14

Het nieuwe Gent krijgt vorm. Na de klinkende zege tegen Club Brugge staan de Buffalo's plots op de tweede plaats in de Belgische competitie. In Extra Time vertelt sportief manager Arnar Vidarsson over de frisse wind die door de club waait. Ook gaat hij in op een van de nieuwe aanwinsten, Max Dean, die dit weekend Jan Breydel op stelten zette. "Het is een klootzak op het veld, en die zijn met uitsterven bedreigd", klinkt het.

In alle luwte is KAA Gent opgeklommen naar de tweede plaats in de Jupiler Pro League. Hoewel de motor tegensputterde in het begin van de competitie en de ploeg zich ook in Europa maar net staande kon houden, lijkt "het nieuwe Gent" stilletjes op zijn pootjes terecht te komen. Zeker na de 2-4-overwinning op Jan Breydel is het optimisme plots groot. En zo lijkt de club de eeuwige schaduw van Hein Vanhaezebrouck toch al stilletjes van zich af te werpen. "Dat is vooral de verdienste van onze coach, Wouter Vrancken", vertelt Arnar Vidarsson, vanaf dit seizoen de nieuwe sportief manager van Gent, in Extra Time. "Kijk, we hebben veel transfers gedaan: 8 inkomende en 7 uitgaande. Er is ook een nieuw management, een nieuwe technische staf en zodoende ook een nieuwe manier van werken. En dat met een voorbereiding van slechts vier weken."

Door ook het vertrek van Ivan De Witte en Michel Louwagie heb je de indruk dat dit een nieuwe club is. Peter Vandenbempt

Al sluipt er ook een contradictie in de renaissance van Gent, dat tegen Club leek terug te grijpen naar zijn vertrouwde driemansdefensie - hét handelsmerk van Vanhaezebrouck.

"Wouter (Vrancken, red.) heeft snel ingezien dat hij een tussenstap moest gebruiken", legt Vidarsson uit. "Het is knap van hem dat hij besefte dat we nog niet klaar waren voor zijn 4-3-3 en dus is hij teruggeschakeld naar een soort hybridesysteem met drie vanachter in de opbouw. Alle krediet aan Wouter dat hij dat gezien heeft." Niet enkel op het veld, maar ook naast het veld wordt er uit de schaduw van de voormalige coach en boegbeeld getreden, merkt onze analist Peter Vandenbempt op. "Het is belangrijk geweest voor de perceptie dat ook Ivan De Witte en Michel Louwagie vertrokken zijn - samen met Vanhaezebrouck de drie die jarenlang de dienst hebben uitgemaakt en ook de gezichten van de club waren", klinkt het. "Zo heb je toch de indruk dat het een nieuwe Gent is."

Gent herleefde helemaal op Jan Breydel.

Toch beseft Vidarsson dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Tegen Club Brugge, dat domineerde voor de pauze, had het ook helemaal anders kunnen lopen.

"We hebben geluk gehad dat Club niet kon scoren in hun sterke eerste 45 minuten", knikt hij. "Je gameplan mag nog zo goed zijn, soms is je tegenstander gewoon beter. Dan moet je wat geluk en ook de kwaliteit hebben - zeker de verdedigende organisatie - om te overleven in zulke wedstrijden." "Maar als we echt willen meedraaien met de top, zullen we nog stappen moeten zetten. Dat weet ook iedereen in de club, niemand zal zeggen dat we er al zijn. We hebben nog een lange weg te gaan, maar het doet alvast deugd dat we onze start zowel Europees als in de competitie niet gemist hebben."

Klootz*k

Het was nieuwkomer Max Dean - nog maar 20 jaar - die met een echte spitsengoal vlak voor de rust voor een momentumswitch zorgde en zo de klinkende zege inluidde. "Die goal was echt goed gedaan en doet wat denken aan Salvatore Schillaci, die vorige week nog overleden is", zag Filip Joos. "Het feit dat hij die pirouette nog maakt en het overzicht blijft behouden, toont aan dat hij in zulke situaties echt goed is." Komt daar nog bij: de Ier is nog maar 20, maar kent al alle trucjes uit het boek om de tegenstander uit zijn kot te lokken. Zo kreeg hij ook Jan Breydel (en enkele deciliters van het aanwezige bier) al meteen over zich. Toeval of niet? Dean, die weggeplukt werd uit de Engelse vierde klasse, is een van de eerste dossiers waarbij Vidarsson - als speler bekend om zijn provocerende trekjes - betrokken was als sportief manager. "Toen ik de eerste beelden zag van hem, was ik meteen verliefd", lacht Vidarsson. "Het is gewoon een klootzakje en die zijn met uitsterven bedreigd in de voetbalwereld momenteel. Ik zie dat wel graag en provoceerde vroeger ook als speler." "Kijk, als je de tegenstander 3% uit zijn lood kunt slaan, is dat 3% winst. We hebben het natuurlijk al gehad over onnodige kaarten pakken en hij zal nu moeten leren om alles te filteren, maar zijn eigenheid zullen we niet afnemen."

Er is beslist om niet één spits met al wat kilometers op de teller te halen, maar wel twee jonge mannen met potentieel. Arnar Vidarsson

Daarnaast haalde de nieuwe sportieve cel ook de 22-jarige Andri Gudjohnsen naar Gent om de aanvallende toekomst te verzekeren. "Het zijn wel twee gokjes, niet? Twee piepkuikens, de ene zelfs uit vierde klasse", vraagt Joos zich af. "Dat is onze nieuwe strategie", vertelt Vidarsson open. "Er is beslist om niet één spits met al wat kilometers op de teller te halen, maar wel twee jonge mannen met potentieel. Dat is de filosofie die wij nu met de club zullen volgen. Wij geloven dan ook dat die twee op termijn de aanval kunnen dragen." "Het is ook een berekend risico dat we voor 'maar' twee spitsen hebben gekozen. Maar het was een bewuste beslissing om voluit te gaan voor dit duo. Zo geven we ze het juiste vertrouwen en kunnen ze de druk wat verdelen." Dean lijkt alvast vertrokken, maar voorlopig heeft Gudjohnsen het nog wat moeilijker onder de markt. "Zit je dan te sterven, Arnar? Jullie zijn beiden IJslanders en je hebt met zijn vader gewerkt in het verleden, zo is de perceptie er toch dat hij er niet geweest zou zijn zonder jou, al is dat misschien niet helemaal waar", vraagt Joos zich af. "Het is menselijk dat je wilt dat alle nieuwkomers het goed doen", vertelt Vidarsson. "En bij Andri is dat een paar procentjes meer, al vind ik dat niet meer dan logisch."



The Roef is on Fire

Daarnaast was er ook een glansrol weggelegd voor Davy Roef, die Gent in de beginfase staande hield met een resem uitstekende parades. De eeuwige belofte lijkt in het nieuwe Gent klaar voor zijn definitieve ontbolstering. "Het is wel mooi voor Roef", vertelt ook Joos. "Je zag altijd dat er talent en klasse aanwezig was, maar het heeft toch even geduurd. Nu voel je aan dat hij de standaard van dit niveau heeft." "Je voelt inderdaad aan hem dat hij goed begonnen is", pikt Vidarsson in. "Ook in onze Europese campagne was hij al zeer belangrijk. Dit is voor hem ook gewoon loon naar werken. Ik zie hem elke dag werken nu. Hij is zeer veel bezig met onze keepertrainer om beelden te bekijken en vooral op het tactische te trainen als doelman, wat toch nieuw is in de keeperswereld." "Zo past hij zijn trainingen ook tactisch aan aan de volgende tegenstander. Trappen ze veel uit de tweede lijn of zijn het eerder voorzetten die gebruikt worden, bijvoorbeeld? Daar spelen hij en de staf steeds op in. En dat lijkt nu te lonen", sluit Vidarsson af.