Double bogey doet golfer Thomas Detry de das om in Wentworth, Amerikaan houdt McIlroy van de zege

Detry rukt op na sterke derde dag

Na een zwakke tweede ronde in 75 slagen, heeft Thomas Detry het zaterdag met een derde ronde in 66 slagen, zes onder par, heel wat beter gedaan. Het leverde hem in de stand 29 plaatsen winst op: van 41 naar twaalf.







Detry sloeg 8 birdies, maar moest helaas ook een double bogey op zijn scorekaart schrijven. Donderdag was Detry ook met een ronde in 66 slagen gestart, wat hem toen een tweede plaats in de stand opleverde.





Met een totaal van 207 slagen, negen onder, volgt de 31-jarige Detry nu op 9 slagen van de Italiaan Matteo Manassero, die dankzij een ronde in 63 slagen aan de leiding kwam. De verrassende toernooiwinnaar van 2013 heeft 3 slagen voor op de Amerikaan Billy Horschel, die 7 birdies op een rij kon noteren, en de Noord-Ier Rory McIlroy, winnaar van het toernooi in 2014.