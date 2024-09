MULTILIVE CL: Na een half uur komen Atletico én tienkoppig Barcelona weer op gelijke hoogte

Een Champions League-avond bomvol Belgen. Ja, ook op donderdag worden er deze keer uitzonderlijk wedstrijden op het kampioenenbal gespeeld. Met onder meer een duel De Ketelaere/Trossard en een kans op revanche voor Vermeeren is er heel wat Belgische actie te zien. Volg vanavond alles op deze pagina.

Het is geen gedroomde CL-start voor Feyenoord geworden. In de eigen Kuip was Bayer Leverkusen een paar maten te sterk. Voor rust stond de eindstand al op het bord. Wingbacks Grimaldo en Frimpong waren ongrijpbaar voor de Nederlanders, Wirtz deed bij zijn CL-debuut twee keer de netten trillen.