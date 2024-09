MULTILIVE CL: Dinamo Zagreb gaat in 5 minuten van 3-0 naar 3-2 tegen Bayern, Mbappé aan het kanon in Madrid

Overal rusten!

De eerste periode zit er op alle vier de velden op. Real Madrid mag niet klagen met een 0-0-stand, want de titelverdediger zag bij momenten af tegen Stuttgart.



Het Bayern van Vincent Kompany had veel meer overschot. De Duitsers walsten over Dinamo Zagreb, aan de rust staat het daar al 3-0.



Liverpool wiste een knalstart van AC Milan dan weer helemaal uit. Konaté en Van Dijk buffelden de 1-1 en de 1-2 tegen de touwen.



En ook in Lissabon wordt er gevoetbald. Sporting trekt met een 1-0-voorsprong de catacomben in tegen een tienkoppig Lille, Gyokeres was andermaal doelpuntenmaker van dienst.