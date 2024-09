Geen Champions League voor de Antwerp Giants na logische nederlaag tegen Andorra

Geen Champions League voor de Giants

De Antwerp Giants hebben niet kunnen stunten in de voorrondes van de Champions League. De Giants moesten het in de kwartfinales opnemen tegen Andorra, maar die eerste kaap bleek te hoog gegrepen. In Turkije verloor Antwerp met 91-73.



Er komt dus geen duel met het Bonn van ex-coach Roel Moors in de halve finales. Om door te stoten, had Antwerp ook nog de finale moeten overleven.



Het vangnet wordt de Fiba Europe Cup. Die groepsfase gaat op 9 oktober van start.