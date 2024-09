Doelpunten bij de vleet en doorslaggevende Belgen: bekijk alle uitslagen van vanavond in de Champions League

di 17 september 2024 23:05

De openingsspeeldag van de vernieuwde Champions League is een avond geworden om duimen en vingers bij af te likken. In de Allianz Arena vielen liefst 11 doelpunten, Zeno Debast tekende voor een wereldgoal en titelverdediger Real Madrid trok na een lastige avond toch aan het langste eind. Bekijk hier nog eens alle scores.

UEFA Champions League

Juventus einde 3 - 1 PSV

Een walk in the park voor Juventus. PSV begon nochtans scherp aan de partij, maar zakte als een pudding in elkaar na een wondermooi doelpunt van toptalent Yildiz. McKennie verdubbelde op het halfuur, Gonzalez tekende kort na rust het doodsvonnis van de Nederlanders. Johan Bakayoko deelde in de extra tijd wel nog een assist uit.

UEFA Champions League

BSC Young Boys einde 0 - 3 Aston Villa

België boven in het Zwitserse Bern. Youri Tielemans én Amadou Onana stonden aan het kanon voor Aston Villa, dat vlot won op bezoek bij Young Boys. De Britten zagen ook nog 2 goals afgekeurd worden voor hands.

UEFA Champions League

AC Milan einde 1 - 3 Liverpool

Liverpool had zijn torens meegebracht naar Milaan en die bleken van cruciaal belang. Konaté wiste op vrije trap de vroege openingsgoal van Pulisic uit, Virgil Van Dijk buffelde iets later de 1-2 tegen de touwen. Een pijlsnelle counter met eindstation Szoboszlai besliste de partij.

UEFA Champions League

Sporting CP einde 2 - 0 Lille OSC

Een bliksemschicht bij heldere hemel in Lissabon. Zeno Debast nagelde het leer vanaf zo'n 25 meter vol in de kruising en legde zo de eindstand vast tegen een tienkoppig Lille.

UEFA Champions League

Real Madrid einde 3 - 1 VfB Stuttgart

In zijn befaamde Champions League-stijl trok Real Madrid ook vanavond weer het laken naar zich toe. Kylian Mbappé had in de tweede helft amper 30 seconden nodig om de ban te breken, maar ex-Unionist Deniz Undav maakte gelijk. In het slot brachten Rüdiger en Endrick Bernabéu in extase.

UEFA Champions League

FC Bayern München einde 9 - 2 Dinamo Zagreb

Een doelpuntenfestijn van ongeziene orde. Bayern bibberde even na de rust, want Dinamo Zagreb klom in 5 minuten van 3-0 naar 3-2. Maar der Rekordmeister toonde daarna geen genade en verkocht de Kroaten daarna een stevig pak rammel: 6 goals in iets meer dan een halfuur.