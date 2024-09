Kevin De Bruyne is klaar om EK-pagina definitief om te slaan: "Ik wil verder met Duivels, maar statement maken hoeft niet"

do 5 september 2024 20:08

Als Kevin De Bruyne spreekt, dan luisteren de Belgen. De kapitein van de Rode Duivels stond daags voor het Nations League-duel met Israël de pers te woord. Hij blikte enerzijds nog even terug op het teleurstellende EK en was eerlijk over de twijfels nadien in zijn hoofd, maar anderzijds lijkt hij klaar om zijn (laatste?) campagne aan te vatten. "Ik voel me fysiek en mentaal zeer goed", vertelde hij ontspannen.

Voor het eerst sinds het EK stonden bondscoach Domenico Tedesco en kapitein Kevin De Bruyne weer samen de pers te woord, voorafgaand aan het Nations League-duel tegen Israël. Meteen werd duidelijk dat beiden niet al te veel meer wilden terugkijken op wat er gebeurde in Duitsland. Vooral De Bruyne richtte zijn blik resoluut op het nieuwe hoofdstuk. "Kijk, het heeft geen zin om te veel achterom te kijken", zei hij. "Natuurlijk was er ontgoocheling dat we niet hebben gewonnen, maar nu moeten we vooruit." In een interview vandaag gaf De Bruyne wel toe dat hij even heeft nagedacht over zijn pensioen als international, maar het vooruitzicht van het WK doet zijn ogen nog steeds fonkelen. "En dan zou het niet eerlijk zijn tegenover het team om even op de pauzeknop te drukken", vertelde hij aan RTL.

Een statement? Ik heb niet het gevoel dat we dat moeten doen. Kevin De Bruyne

Tijdens de persconferentie benadrukte hij dan ook dat hij klaar is voor wat misschien wel zijn laatste campagne als Rode Duivel wordt, ondanks de fysiek belastende kalender die hij hekelt. "Ik voel me fysiek en mentaal echt goed nu", klonk het. "Ik ben ook zeer tevreden met hoe mijn seizoen begonnen is. Daarom wil ik ook verder met deze Rode Duivels." En zo mag de draaischijf van het nationale elftal zijn team opnieuw op sleeptouw nemen. Begint dat met een statement tegen Israël, om meteen te verzoenen met de fans en het verleden? "Een statement? Ik heb niet het gevoel dat we dat moeten doen", reageerde De Bruyne nuchter. "We willen gewoon opnieuw ons beste voetbal laten zien." Toch is de selectie sterk gewijzigd in vergelijking met enkele maanden geleden. "Maar ik pas me aan aan de jongens die hier zijn. Ik begrijp dat de coach wat nieuwe namen wilde zien. Ik begrijp ook dat Romelu (Lukaku, red.) even rust wil na zijn transfer naar Napoli, maar hij komt zeker terug."



Uitkijken wie morgen (om 20.45 uur) de nieuwe "partner in crime" van KDB zal worden.

Geen extra druk

Dat zou wel eens Lois Openda kunnen worden. In afwezigheid van Big Rom is de spurtbom van RB Leipzig het nieuwe speerpunt van de Duivels. "Of we nu meer als een Bundesliga-ploeg kunnen spelen? Die spelen niet allemaal op dezelfde manier, hé. Ik heb mijn manier van spelen in mijn hoofd, maar dat moet je nog op de mat kunnen leggen", klonk het bij de bondscoach. Tedesco zelf sprak bij zijn selectiebekendmaking al uitgebreid over het EK en ging niet nog eens in op de vragen over het verleden. "Voor morgen voel ik alvast geen extra druk", voegde hij er wel aan toe. "Ik heb die druk eigenlijk nooit gevoeld, ook niet tijdens en vlak na het EK. Ik geniet nog altijd van deze job en het voetbal", sloot hij op een positieve noot af.