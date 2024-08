LIVESTREAM: Vlaggendrager Thiam doet haar intrede, spectaculaire slotceremonie gaat nu echt van start

Slotceremonie

Op vrijdag 26 juli, het lijkt al een eeuwigheid geleden, drukte Parijs de startknop in van deze Olympische Spelen. De openingsceremonie was ellenlang, maar was vooral een spektakelstuk om duimen en vingers bij af te likken.



Kijken we vanavond naar een bisnummer? Voor de afsluiter krijgen we geen rondrit in hartje Parijs, maar is het Stade de France het epicentrum.



Naast de klassieke ingrediënten - speeches, het doven van de vlam en het overhandigen van de fakkel aan LA - is het uitkijken naar welke vedetten een acte de présence geven.



We beginnen eraan om 21 uur en rond 23.45 uur zetten we er een punt achter.