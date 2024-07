Rafael Nadal toont strijdlust, maar Novak Djokovic is maatje te groot en wint clash der legendes in tweede ronde Olympische Spelen

Novak Djokovic heeft in de tweede ronde van de Olympische Spelen het titanenduel gewonnen tegen aartsrivaal Rafael Nadal. Het leek lang een anticlimax te worden, maar de Serviër moest in set twee toch nog de nodige moeite doen met een strijdlustige Spanjaard tegenover zich. Het werd 6-1 en 6-4.

Set 2 leek een weerspiegeling te worden van set 1, tot de 38-jarige Spanjaard ineens begon te geloven in zijn eigen kracht. Hij boog een 4-0 achterstand om in een 4-4 gelijke stand, maar kon dan zijn opslag niet behouden.

De clash leek af te stevenen op een anticlimax, maar de Spanjaard knokte zich - zoals we van hem gewend zijn - opnieuw in de wedstrijd.

Voor Rafael Nadal is het pas de vijfde wedstrijd die hij verliest op het Parijse gravel. Hij won al veertien keer Roland-Garros en kon 112 keer om een overwinning juichen. Hij zag zichzelf als underdog, "maar op gravel tennist hij toch altijd beter", klonk het bij de commentatoren.

Novak Djokovic, daarentegen, is op jacht in Parijs. Een olympische titel is het enige wat er nog ontbreekt op het palmares van de Serviër. Op cruciale momenten was hij dan ook net iets scherper.

"Dit is een verdiende overwinning voor Djokovic. Hij was een klasse sterker. Dat vond Nadal ook, hij kan zichzelf niets verwijten", zei Sabine Appelboom na de wedstrijd.

Novak Djokovic zet zijn jacht voort en neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Duitser Dominik Koepfer (ATP-70) en de Italiaan Matteo Arnaldi (ATP-45).