Geweldige tweede set volstaat niet: Zizou Bergs kan bij olympisch debuut niet stunten tegen topper Tsitsipas

Het werd niet het olympische debuut waar Zizou Bergs op gehoopt had. Onze landgenoot zette topper Stefanos Tsitsipas twee sets lang stevig onder druk, maar in de allesbeslissende derde set moest hij toch zijn meerdere erkennen in de voormalige nummer drie van de wereld. Het olympische toernooi van Bergs stopt zo in ronde 1.

Dan toch geen stunt voor Zizou Bergs.



Onze landgenoot werd bij zijn olympische debuut niet geholpen door de loting. In ronde 1 moest hij meteen in de ogen kijken van Stefanos Tsitsipas, de voormalige nummer drie van de wereld.



Maar Bergs is dit seizoen bezig aan zijn definitieve ontbolstering en toonde ook tegen Tsitsipas dat hij niet zomaar opzij te zetten is. Met een uitstekende versnelling in zijn forehand en een verschroeiende opslag deed hij de Griek ferm pijn in de eerste twee sets.



In set 1 moest hij het hoofd nog buigen na een thriller in de tiebreak, maar in set 2 imponeerde onze aanvalslustige landgenoot. Zonder vrees en met veel vertrouwen sloeg hij zijn tegenstander met 6-1 van het veld.



Tsitsipas krabde zich even in de haren en moest in de allesbeslissende derde set ook bijna meteen een break incasseren, maar in al zijn enthousiasme mikte Bergs de bal onbegrijpelijk naast. En wat een "accident de parcours" moest zijn, werd het definitieve breekpunt voor Bergs.



Tsitsipas had bloed geroken en liet zijn ervaring spreken in de derde set. Bergs verweerde zich nog als een duivel in een wijwatervat, maar de frustraties liepen stilletjes op. Zijn Griekse tegenstander hield het hoofd wél koel en gaf hem uiteindelijk een koekje van eigen deeg: 1-6.



En zo eindigt het olympische debuut van Bergs nog voordat het echt begonnen is, maar veel kan onze landgenoot zichzelf niet verwijten.