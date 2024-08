Klimmer Hannes Van Duysen (14e) ziet finale door zijn handen glippen na "verschrikkelijk slechte" prestatie in lead

wo 7 augustus 2024 11:53

Hannes Van Duysen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het boulder-lead. Na zijn puike 7e plaats in de boulder stelde de 19-jarige sportklimmer teleur in de lead. Hij pakte slechts 12 punten, wat een stuk minder was dan enkele van zijn concurrenten. Hij beëindigt zijn olympisch debuut op plek 14. Enkel de top 8 stootte door.

Met een 7e plaats als uitgangspositie mocht Hannes Van Duysen dromen van de finale. Enkel de klimmers met de acht beste totaalscores mochten naar de finale. Als 6e kwam Van Duysen aan het klimplatform. Het doel was simpel: zo hoog mogelijk geraken. Meteen ging het niet zo vlot. Van Duysen leek weinig grip te vinden in de (makkelijke) eerste zone. Hij bereikte de tweede zone, maar daar ging het meteen mis. Van Duysen bleef steken op 12 punten, ver onder het niveau van zijn concurrenten. Het was pas de 17e score in de lead. De 19-jarige klimmer moet in de totaalstand vrede nemen met plek 14 bij zijn olympisch debuut.

Van Duysen: "12 punten is verschrikkelijk slecht"

Achteraf was de ontgoocheling groot bij Van Duysen. “Ik voelde me op geen enkel moment goed. Ik mankeerde vingerkracht. Het was heel nipt om de grip te houden. Dan is er misschien iets in mijn hoofd geklikt.” “Ik was een beetje zenuwachtig. Misschien is dat de reden dat het ontzettend slecht ging.” Lag het misschien aan de omstandigheden? “Normaal is dat voor mij geen probleem. Op Wereldbekers is er heel vaak veel publiek. Misschien was ik niet genoeg uitgerust.” En een hoger niveau kan hij wel aan, zo bleek tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. “In Boedapest was ik maar twee stappen verwijderd van Alberto Gines Lopez.” De Spanjaard zette de beste leadscore neer.

Deze prestatie is helemaal niet mijn niveau. Hannes Van Duysen

Na jaren hard werken kent zijn olympisch avontuur geen succes. “Ik begon mezelf meer en meer bij de leadklimmers te rekenen. Deze winter heb ik er hard op getraind. Het is echt spijtig." "Ik was naar hier gekomen met als doel om plezier te hebben en niet teleurgesteld te eindigen", gaat Van Duysen verder. "Ik heb normaal gezien altijd hoge doelen. Ik ga naar elke World Cup om te winnen." "Misschien was dat een beetje de fout, dat mijn doel niet prestatiegericht was. Dat marcheert misschien niet voor mij." Over zijn prestatie van vandaag was Van Duysen duidelijk. "12 punten is verschrikkelijk slecht. Ik eindig als een van de laatsten, wat helemaal niet mijn niveau is. Ik had veel beter gekunnen." Kan Van Duysen nu wel nog genieten van de olympische sfeer? "Eerst moet ik dit even verwerken. Vandaag zal ik wat rondlopen met mijn familie in Parijs en dan kan ik de laatste dagen misschien nog dingen doen in het dorp. Maar genieten zal moeilijk zijn."

programma Hannes Van Duysen (Paris 2024) maandag 5 augustus boulder halve finales 10.00 uur 7e woensdag 7 augustus lead halve finales 10.00 uur liveblog vrijdag 9 augustus boulder finale (evt) 10.15 uur liveblog lead finale (evt) 12.35 uur liveblog