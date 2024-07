Karin Donckers en Lara de Liedekerke openen sterk in de eventing, Tine Magnus ontgoochelt

Degelijke rit van De Liedekerke

Lara de Liedekerke komt als laatste Belgische in actie en zet met haar paard Origi een degelijke rit neer. Met 30.00 strafpunten staat ze voorlopig 23e in de eventing. Ook Karin Donckers (13e) deed het meer dan behoorlijk in de dressuur, enkel Tine Magnus (61e) viel uit de toon.

België staat zo na de dressuur tiende in het landenklassement met 100.60 strafpunten.