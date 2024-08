De tank van kajakkers Lize Broekx en Hermien Peters was leeg: "Die zal worden gevuld met bier en frieten"

za 10 augustus 2024 13:21

Vandaag mochten onze kajakkers voor een laatste keer op het water. In de A-finale van de K1 500 meter is Hermien Peters er niet in geslaagd om te stunten, ze eindigde als 7e. Lize Broekx peddelde in de B-finale naar een 6e plaats. In de B-finale van de K1 1.000 meter werd Artuur Peters 5e, goed voor een 13e plek op deze Olympische Spelen.

Voor Hermien Peters, Lize Broekx en Artuur Peters stonden vandaag de laatste races van hun Olympische Spelen op het programma. In de halve finales van de K1 500 meter kwamen zowel Peters als Broekx aan de bak.



Broekx eindigde in de 1e halve finale als 4e en kwalificeerde zich zo voor de B-finale. Hermien Peters deed het beter en peddelde als 2e in de 3e halve finale naar de A-finale. Daarin kon ze niet stunten. Halfweg lag ze in 7e positie, dat zou ook haar uitslag worden.



Haar broer Artuur werd in zijn halve finale in de K1 1.000 meter 6e en moest dus net als in Tokio naar de B-finale. Toen wist hij die te winnen, vandaag peddelde hij naar de 5e plaats.

De tank van Lize Broekx en Hermien Peters was leeg: "Die zal worden gevuld met bier en frieten"

Lize Broekx werd 6e in de B-finale: "Ik ben best wel tevreden. Ik probeerde wat sneller te starten, maar dat kwam er niet echt uit. Op het einde zat ik helemaal dood. Die 5 dagen racen hebben hun tol geëist. Ik voelde me deze ochtend al niet zo fris, maar heb er wel nog het maximale uitgehaald. Ik ben trots op mezelf."



"Als ik nog iets frisser was, had er misschien wat meer ingezeten. Maar ik ben echt tevreden met mijn toernooi. Deze Olympische Spelen waren een hele mooie ervaring, ik heb er echt van genoten."



Hermien Peters mocht de A-finale racen: "Dat ik hier lag tussen de beste van de wereld, was al een hele prestatie. Mijn wedstrijd was wel niet zo goed als deze ochtend. Maar na heel deze week ben ik heel tevreden. 2 keer top 8 op dit niveau is gewoon super."



"De tank was leeg, die gaan we moeten vullen met bier en frieten. Nu is het tijd voor vakantie, een beetje genieten en afspreken met vriendinnen. Dat gaat me goed doen."



Artuur Peters: "Heb vandaag 2 goede races gevaren"

Artuur Peters: "Ik kan leven met de 5e plaats, ik heb alles gegeven en mijn beste wedstrijd gevaren. Ik was kapot aan de finish. Ik mag blij zijn. Ik kwam natuurlijk voor meer naar hier, maar uiteindelijk moet ik tevreden zijn."



"Mijn halve finale moest ik vanaf baan 0 afleggen. Woensdag was het een emotionele rollercoaster. Ik ben blij dat ze de juiste keuze gemaakt hebben en mij in baan 0 gelegd hebben. Dat gaf me rust en vertrouwen om aan die halve finale te beginnen. Ik heb vandaag 2 goede races gevaren, dus ik ben tevreden."



Zijn zus wilde nu bier en frieten. "Ik doe mee", lachte Artuur Peters.

Belgische kajakkers op zaterdag 10 augustus 10.30 uur Hermien Peters 2e in derde HF in 1'49"87 (naar A-finale) 10.30 uur Lize Broekx 4e in eerste HF in 1'52"84 (naar B-finale) 11.10 uur Artuur Peters 6e in tweede HF in 3'32"81 (naar B-finale) 12.50 uur Lize Broekx 6e in B-finale in 1'53"67 13.00 uur Hermien Peters 7e in A-finale in 1'52"26 13.10 uur Artuur Peters 5e in B-finale in 3'30"29