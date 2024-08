Twee olympische records: Summer McIntosh (17) scoort tweede goud, Australische estafette klasse apart

Geen wereldrecords in het zwembad op dag 6 van de Olympische Spelen in Parijs, maar wel twee olympische. Toptalent Summer McIntosh zwom naar haar derde medaille op de 200 meter vlinderslag, de Australische estafette domineerde de 4x200 meter vrije slag.

Op de eerste zwemfinale van de avond was het meteen uitkijken naar het 17 jaar jonge Canadese rastalent Summer McIntosh. Ze had al goud en zilver op zak, daar kon nog wel wat bij.

En hoe! In stijl, met een knaltijd in een olympisch record, zwom McIntosh naar goud op de 200 meter vlinderslag. Haar 2'03"03 was de tweede snelste tijd ooit op het nummer nota bene.