Slotavond in het Parijse zwembad levert 2 extra wereldrecords op

Het Parijse zwembad wordt niet als een snel zwembad gezien, maar op de slotavond is er toch nog een wereldrecord gebroken. Op de 1500 meter vrije slag tikte Bobby Finke na 30 lengtes aan in 14'30"67. Dat is een verbetering met meer dan 3 tienden ten opzichte van het vorige record van de Chinees Sun Yang (14'31"02). Finke volgt zichzelf op als olympisch kampioen. Gregorio Paltrinieri (Ita) en Daniel Wiffen (Ier) werden op ruime afstand 2e en 3e. Zo zorgde de Amerikaan voor een 2e wereldrecord op deze Spelen na de Chinees Pan Zhanle op de 100 meter vrije slag.

In de finale van de 50 meter vrije slag bij de vrouwen kroonde Sarah Sjöström zich tot olympisch kampioene. De Zweedse won ook al goud op de 100 meter vrije slag. Sjöström eindigde in een tijd van 23"71, waarmee ze maar 1 tiende boven haar wereldrecord bleef. Meg Harris (Aus) en Zhang Yufei (Chi) mochten mee het podium op.

Op de 4x 100 meter wisselslag bij de mannen heeft China voor een stunt gezorgd. Het Chinese viertal versloeg de VS met 55 honderdsten, waardoor de VS voor het eerst in 64 jaar geen goud pakt op het nummer.



Het was Pan Zhanle die op het laatste nummer - de vrije slag - de Amerikaan Hunter Armstrong en de Fransman Florent Manaudou nog voorbij snelde en het goud dus naar China bracht.



Het brons was voor Frankrijk, waardoor Léon Marchand zijn 5e medaille van deze Olympische Spelen wint na 4 gouden medailles.