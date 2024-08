LIVESTREAM atletiek: Vermeulen niet naar halve finales 1.500m, Belgian Waffles lopen de finale op de 4x400

Belgen in actie

Flink wat Belgen in actie vanavond in het Stade de France. Jochem Vermeulen en Ruben Verheyden bijten straks rond 19.15 uur de spits af in de herkansingen van de 1.500 meter. Gisteren grepen ze in de reeksen allebei naast een ticket voor de halve finales, vandaag krijgen ze een nieuwe kans.



Rani Rosius en Delphine Nkansa plaatsten zich gisteren allebei met een persoonlijk record voor de halve finales op de 100 meter. Daarin proberen ze vanavond nóg wat sneller te gaan, een plek in de finale is normaal te hoog gegrepen.



De Belgian Waffles lopen om 20.55 uur de finale van de 4x400 meter mixed relay. Drie jaar geleden in Tokio werden ze vijfde. Doen ze vanavond mee voor de medailles?