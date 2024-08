Julie Nicolaes benadert Belgisch record in kwalificaties, maar sneuvelt in herkansingen van sprinttoernooi

Het olympisch debuut van Julie Nicolaes is afgelopen. De 20-jarige Belgische maakte wel indruk in de kwalificaties door een plekje in de top 24 te bemachtigen. Dat deed ze met een benadering van het Belgisch record in de 200 meter. Zowel in de 1/32e finales als in de herkansingen was ze kansloos in de sprint.