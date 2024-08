Geen finale 110 meter horden voor zieke Michael Obasuyi, Quincy Hall triomfeert op 400 meter na waanzinnige remonte

wo 7 augustus 2024 21:01

Michael Obasuyi is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de 110 meter horden. Door ziekte kon hij zijn kansen niet voluit verdedigen en strandde hij op de vijfde plaats in zijn halve finale. In de finale van de 400 meter, zonder Alexander Doom, zorgde Quincy Hall voor een memorabele ontknoping en op de 3.000 meter steeple snelde Soufiane El Bakkali naar een historische dubbel. Roje Stona zorgde voor een verrassing in het discuswerpen, Nina Kennedy heerste in het polsstokspringen.

Ziek zijn op het moment suprême, het moet de nachtmerrie van elke atleet zijn. Helaas overkwam het Michael Obasuyi. Hij droomde van de finale op de 110 meter horden, maar werd in zijn halve finale op halve kracht pas vijfde in 13"36.

"Ik ben enorm teleurgesteld. Het was niet goed genoeg vandaag. Ik heb wel een geldig excuus, ik ben enorm ziek. Ik voel me heel slecht. Ik heb alles gegeven, maar meer zat er vandaag jammer genoeg niet in." "Ik heb geen corona, het is gewoon een verkoudheid denk ik. Het is gisteren begonnen en ik voel me gewoon heel moe."

Ik heb echt de vorm om mijn persoonlijk record nog wat aan te scherpen, maar op zo'n dag wordt dat heel moeilijk. Het is gewoon heel jammer dat ik mij niet super voelde vandaag. Michael Obasuyi

Ondanks de ziekte probeerde Obasuyi er toch het beste van te maken. Met 13"36 zette hij nog een degelijke chrono neer, maar eerder dit seizoen verbeterde hij met 13"20 nog het 26 jaar oude Belgische record.

"Het is zeker een goede chrono. Ik heb echt de vorm om mijn persoonlijk record nog wat aan te scherpen, maar op zo'n dag wordt dat heel moeilijk. Het is gewoon heel jammer dat ik mij niet super voelde vandaag."



"Ik ben trots om mijn tweede Spelen mee te doen, deze ervaring was veel beter dan in Tokio. Maar ik ga toch met teleurstelling naar huis."

Hall vanuit verloren positie naar goud

Geen Alexander Doom in een bijzonder hoogstaande finale van de 400 meter. Met een evenaring van zijn Belgisch record (44"15) was hij pas zesde geworden, de volledige top vijf dook onder de 44 seconden.



De Brit Matthew Hudson-Smith leek op weg naar goud, maar dat was buiten Quincy Hall gerekend. Vanuit vierde positie zette de Amerikaan in de laatste rechte lijn zijn turbo aan. Met de tanden op elkaar geklemd werkte hij zich laatste meters nog nét voorbij Hudson-Smith.



Hall won in 43"40, een beste wereldjaarprestatie. Hudson-Smith moest vrede nemen met zllver, het brons ging naar de Zambiaan Muzala Samukonga.

Ook de 3.000 meter steeple kreeg een bewogen finale. Het verwachte duel tussen titelverdediger Soufiane El Bakkali en wereldrecordhouder Lamecha Girma draaide op een anticlimax uit toen Girma in de slotronde zwaar te val kwam.



De Amerikaan Kenneth Rooks was er toen al verrassend vandoor gegaan, maar in de laatste rechte lijn zette El Bakkali orde op zaken. Met een krachtige eindsprint pakte hij voor de tweede keer op rij goud op de 3.000 meter steeple. De Marokkaan is de eerste die daarin slaagt sinds de Fin Volmari Iso-Hollo in 1932. Rooks hield knap stand en pakte zilver, Abraham Kibiwot schonk Kenia het brons.

Op het WK in Boedapest deelden Nina Kennedy en Katie Moon het goud nog, maar zover kwam het nu in Parijs niet. Kennedy ging als enige over 4,90 meter en zo snoepte de Australische de olympische titel af van Moon. De Amerikaanse strandde op de tweede plaats, het brons was voor de Canadese Alysha Newman.



In het discuswerpen slaagde Mykolas Alena er niet in om in de voetsporen te treden van zijn vader en tweevoudig olympisch kampioen Virgilijus Alekna.



Met een olympisch record van 67,97 meter leek hij nochtans goed op weg, maar de de Jamaicaan Roje Stona deed verrassend nog 3 centimeter beter. De Australiër Matthew Denny maakte het podium compleet.

