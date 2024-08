Florine Gaspard benadert haar persoonlijk record op de 50 meter vrij en mag naar de halve finales

In de reeksen van de 50 meter vrij was de opdracht voor Florine Gaspard duidelijk. De snelste 16 zwemsters werden beloond met een ticket voor de halve finales.

Die opdracht leek snel moeilijker te worden dan gedacht toen Gaspard in de 8e van 10 reeksen pas 7e werd. Niet dat ze traag zwom, want haar 24"69 was slechts 0"04 trager dan haar persoonlijk record.

Achteraf bleek haar reeks sneller dan verwacht, want na reeks 9 stond ze nog 10e. Na de allerlaatste reeks, gewonnen door een imposante Sjöström, was Gaspard goed voor de 14e tijd. Haar plaats in de halve finales is gereserveerd.