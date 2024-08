Florine Gaspard (15e) komt niet in de buurt van finaleplaats, goud voor 17-jarige McIntosh en legende Ledecky

Florine Gaspard heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de halve finales van de 50 meter vrije slag. In haar halve finale werd ze 8e. Haar tijd leverde een 15e plaats op. Tijdens de avond was er succes voor Kristof Milak, Summer McIntosh, Katie Ledecky en de Amerikaanse estafetteploeg (4x100m wisselslag mixed).

Uiteindelijk werd het een laatste plaats in haar halve finale in 24.85. Het was goed voor een 15e plaats in totaal.

Florine Gaspard: "Ik was een beetje trager dan vanmorgen in de reeksen, maar ik ben zo tevreden met een halve finale voor dit publiek en voor mijn ouders. De tijd is iets minder goed, maar ik ben niet ontgoocheld. Finale was moeilijk geweest. Ik ben wat energie verloren door te genieten en door de emoties. Als je me had gezegd dat ik in de halve finales zou staan, had ik je niet geloofd. Dit motiveert me voor de toekomst.