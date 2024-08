Dubbele persoonlijke records, dubbel succes: Rosius en Nkansa knallen allebei naar halve finales 100 meter

Maar die persoonlijke records bleken geen probleem voor de sprintsters, want ook Rosius knalde haar besttijd aan flarden. Met een chrono van 11”10 was ze de snelste verliezer en staan beide Belgen morgenavond in de halve finales.

In de reeksen van de 100 meter schoot Delphine Nkansa prima uit de startblokken. Even leek Nkansa overspoeld te gaan worden, maar ze vond op net op tijd de turboknop. In een persoonlijk record van 11”20 liep ze naar een 3e plek en een rechtstreeks ticket voor de halve finales.

Eerder op de ochtend was Jochem Vermeulen de eerste Belg die in actie kwam op de piste in Parijs. In zijn reeks op de 1500 meter liep onze landgenoot de hele race in het midden van het pak, terwijl topfavoriet Josh Kerr alles vanop de achterste rij bekeek.

Bij het ingaan van de laatste rechte lijn wou Vermeulen een versnelling hoger schakelen, maar vond hij niet meteen een gat om in te duiken. Zijn eindsprint kwam net te laat met een 7e plek als resultaat. Daardoor ging Vermeulen als eerste afvaller naar de herkansingen.

In die herkansingen krijgt Vermeulen het gezelschap van de landgenoot Ruben Verheyden. Verheyden was in zijn openingsronde niet weg te slaan uit de eerste 3, maar zakte daarna weg. Wanneer hij versnelde, deed de rest van het pak hetzelfde, met een 12e plek als resultaat.