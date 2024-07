De Japanse troonwisseling: Shinnosuke Oka volgt landgenoot op na spannende ontknoping in allroundfinale

Lelijke val van Felix Dolci

De voorlopig 3e in de tussenstand, Felix Dolci, maakt een lelijke val aan de rekstok. Met volle snelheid en in een fractie van een seconde breken zijn riempjes af en komt hij hard in aanraking met de vloer. Hij moet even bekomen. Dit had erger kunnen aflopen. Omdat de oorzaak van de val bij het materiaal ligt, mag Dolci zijn oefening op het einde van deze rotatie opnieuw turnen.