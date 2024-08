De eerste horde vlot genomen: Obasuyi naar de halve finales op de 110 meter horden, Claes en Couckuyt doen hetzelfde op de 400 meter horden

Maar liefst 7 Belgen moesten zondagochtend aan de bak in het Stade de France. Hamerslingeraarster Vanessa Sterckendries was de enige die niet op de piste moest lopen. In de kwalificaties volstond haar 67,67 meter niet voor een plek in de finale.

Op de 200 meter werd Imke Vervaet 7e en voorlaatste in haar reeks. Enkel de top-drie boekt een rechtstreeks ticket, waardoor ze morgen aan de slag moet in de herkansingen.

Dezelfde regels golden ook in de reeksen van de 110 meter horden. In zijn reeks besefte Elie Bacari al na de laatste horde dat de 3e plek onhaalbaar was, waarna hij liet lopen. Met een 7e plek gaat ook hij naar de herkansingen.