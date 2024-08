Belgische achtervolgingstrein ontspoort en eindigt 8e, Australië snelt naar goud na bijna valpartij van Groot-Brittannië

Het zag er een beetje vreemd uit, maar de Belgische achtervolging gebeurde met voorbedachten rade. “We hebben vandaag voor een andere tactiek gekozen om mij zo economisch mogelijk naar morgen te brengen”, legde Fabio Van den Bossche uit. Hij rijdt donderdag het omnium en valt zaterdag in bij de ploegkoers.

“Ik heb daardoor maar één beurt gedaan, waardoor Lindsay als starter nog moest inpikken als 3e man. Dat is niet gebruikelijk. We hebben geprobeerd om voor de 7e plaats te gaan, maar het zat in ons achterhoofd dat dit het mogelijke scenario kon zijn.”

“We hebben gisteren alles op alles gezet voor de 5e plaats. Dat is net niet gelukt, dus we wisten dat we ons vandaag wat wilden sparen. Alles geven voor een 7e of 8e plaats, dan maak je ook de afweging met de komende dagen.”

“Maar we mogen heel trots zijn op onze prestaties. We maken de aansluiting met een net samengestelde ploeg. Dit is superpositief.”