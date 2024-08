Belgisch kwartet breekt opnieuw eigen record in ploegenachtervolging en mag woensdag strijden om 7e plaats

Dan maar kijken naar de tijd van onze landgenoten en die was andermaal straf: 3'45"685. Dat is nog eens meer dan anderhalve seconde sneller dan gisteren.

“We staan hier met een supergevoel”, reageerde het Belgische viertal. “We verbeteren ons record met nog eens 2 seconden."

"We hebben het plan perfect uitgevoerd. Of we onszelf verrast hebben? Sowieso. Dit is een nieuwe ploeg met de invalbeurt van Fabio en dat we ons record vandaag nog eens verbeteren, is echt gek.”

“We zijn voluit gegaan van bij het begin en dat is goed uitgepakt. Het is ongelofelijk: met een beperkte voorbereiding komen we op 2 seconden van de finale voor brons."

"Als je ons dat vooraf gezegd had, hadden we dat nooit geloofd. We kunnen alleen maar tevreden zijn.”