Thomas Detry opent uitstekend op prestigieuze Scottish Open golf met 3e plaats

Detry opent uitstekend

Thomas Detry is uitstekend aan de Scottish Open begonnen, een van de meest prestigieuze toernooien op de DP World Tour. Onze landgenoot landde zijn openingsronde in 64 slagen, zes onder par.



Detry sloeg een eagle en zes birdies tegenover twee bogeys. Daarmee staat hij voorlopig gedeeld derde.



De Amerikaan Justin Thomas leidt na de eerste ronde, hij werkte zijn openingsronde af in 62 slagen. De Zuid-Koreaan Sung-jae Im is tweede met 63 slagen. Titelverdediger Rory McIlroy staat voorlopig 8e met 67 slagen.