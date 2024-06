In een truitje van haar papa Wesley was Amy Sonck er afgelopen maandag bij om de Rode Duivels aan te moedigen tegen Slovakije. Dat hielp uiteindelijk niet. "Daarom heb ik haar gezegd: blijf deze keer maar thuis", grapt Wesley Sonck. "Ze heeft geen geluk gebracht. Al geloof ik daar zelf niet in, dat is bijgeloof."