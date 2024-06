Wie we daar hebben, Paul Herygers op Graspop! "Dit is wat anders dan de ketelmuziek op de radio"

In Dessel is het metalfestival Graspop begonnen. Opvallende aanwezige: onze veldritcommentator Paul Herygers. "Het zijn hier allemaal heel lieve mensen", getuigt hij.

In de winter kruipt hij in de commentaarcabine, in de zomer begeleidt hij wielerwedstrijden op de motor.

Of hij zoekt de weide van Graspop op. Paul Herygers schenkt cava op het metalfestival.

"Ik vind het heel fijn om hier te zijn. Veel ken ik niet van metalmuziek, al heb ik AC/DC een keer live gezien en nu kijk ik uit naar Tool. Het is wat anders dan de ketelmuziek op de radio."



"En het zijn hier zo'n lieve mensen", getuigt onze cocommentator tijdens het veldritseizoen. "Het zou een goed crosspubliek zijn (lacht)."