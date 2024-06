Nele Gilis ziet haar avontuur op World Tour Finals stranden in halve finales

Nele Gilis voor het eerst naar halve finales

In een rechtstreeks duel met de Amerikaanse Olivia Weaver heeft Nele Gilis voor de eerste keer in haar carrière de halve finales van het afsluitende WorldTour-toernooi gehaald.



De 28-jarige Gilis, nummer 5 van de wereld en 4e reekshoofd in Bellevue, had 3 sets en 50 minuten nodig om de Amerikaanse nummer 6 - ook 28 jaar - opzij te zetten: 11-9, 4-11, 11-6.



Met 2 zeges en 1 verlies haalt ze de top 2, achter de ongenaakbare nummer 1 Nour ElSherbini (Egy). Nele Gilis neemt het in de halve finales op tegen ElSherbini's landgenote Nouran Gohar, de nummer 2 van de wereld. Het is trouwens de eerste keer dat een Belgische zo ver raakt in de squashwereld.



Zus Tinne Gilis (26), de nummer 8 van de wereld, kon niet op tegen ElSherbini in haar laatste groepsmatch. Al leverde ze wel strijd: 11-4, 11-9 in 16 minuten.