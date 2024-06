LIVESTREAM - Koen Casteels heeft "niets meer te bewijzen" als doelman: "Ga ook geen speciale dingen doen"

Sportieve doelen in Saudi-Arabië

Uiteraard krijgt Casteels een vraag over zijn transfer naar Saudi Arabië. Waarom die keuze?





"Ik was 13 jaar in de Bundesliga en heb heel mijn carrière hard gewerkt", zegt Casteels. "Ik ben daar de faciliteiten gaan bezoeken. De club heeft veel sportieve doelen. Om nu te zeggen dat het een competitie is zonder goed voetbal ... Er zijn genoeg grote namen die de overstap voorgedaan hebben."





"Ik ga naar daar om te voetballen. Dat is mijn job. Natuurlijk heb ik mijn ideeën over mensenrechten, maar uiteindelijk wil ik gewoon mijn best doen."