Amerikaan Bryson DeChambeau triomfeert voor de tweede keer op de US Open, Belg Thomas Detry is knap 14e

Tweede Major voor DeChambeau, Detry 14e

De Amerikaan Bryson DeChambeau heeft voor de tweede keer in zijn carrière de US Open gewonnen, een van de 4 Majors.



DeChambeau, die het toernooi ook al eens won in 2020, telde na 4 dagen op de Pinehurst-golfbaan in North Carolina één slag minder dan Rory McIlroy. De Noord-Ier won zelf al 4 Majors, maar wacht al meer dan 10 jaar op zijn 5e.



In een beklijvend duel op de slotdag gingen McIlroy en DeChambeau nek aan nek, maar in het slot gaf de Noord-Ier het uit handen.



Op 3 van de laatste 4 holes moest McIlroy een bogey op zijn scorekaart schrijven en zo ging DeChambeau er finaal nog over. De Amerikaan redde zijn hachje op de laatste hole, met een geweldig bunkershot, gevolgd door de putt van de overwinning.



Onze landgenoot Thomas Detry mag ook terugblikken op een knap toernooi. Na een mindere 3e dag, waarop hij uit de top 10 tuimelde, hield Detry zondag goed stand.



Detry kwam op de slotdag binnen in 70 slagen, evenveel als de par van de baan. Daardoor schoof hij nog een plaatsje op in de stand. De Belg werd zo knap 14e, met 8 slagen meer dan winnaar DeChambeau.