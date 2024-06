Lichter, wendbaarder en zonder DRS: zo ziet de Formule 1-wagen eruit in 2026

vr 7 juni 2024 12:00

In 2026 breekt een nieuw tijdperk aan in de Formule 1 met lichtere, kleinere wagens en een duurzamere krachtbron. Het moet meer race-actie en meer spektakel opleveren. Beloftes die voorlopig best met een korrel zout worden genomen.

Meer inhaalmanoeuvres en meer spektakel. Het is exact wat de Formule 1 in 2022 ook al beloofde bij de invoering van de grondeffectwagens. Red Bull Racing heeft sindsdien 43 van de 52 Grote Prijzen gewonnen, dus het is maar zeer de vraag in welke mate dat ook is gelukt. De grote F1-wagens maken het inhalen vaak lastig en de luchtverstoringen maken het moeilijk om dicht bij een tegenstander te rijden. Met die problemen hoopt de Formule 1 in 2026 nu echt komaf te maken. Dat het motorenreglement op de schop gaat, was al even bekend. Gisteren heeft de autosportfederatie FIA ook de chassis- en aerodynamicaregels voor 2026 gepresenteerd.

Kleinere, lichtere wagens

Een saaie optocht zoals in Monaco zien ze bij de Amerikaanse F1-eigenaar Liberty Media liever niet meer. CEO Greg Maffei gaf al toe dat hij zich "zorgen maakt" over hoe de Formule 1 de vele nieuwe fans kan vasthouden. Een eerste ingreep is dan ook om de logge F1-wagens kleiner, wendbaarder en lichter te maken. Concreet wordt de wielbasis zo'n 20 centimeter korter en de wagen zo'n 10 centimeter smaller. Een stap in de goede richting, maar zal dat het verschil maken? De ontwerpers moeten ook een dieetkuur inzetten, want de wagens worden zo'n 30 kilogram lichter (minimaal 768 kg). Met een zwaarder batterijpakket in 2026 kon het gewicht niet meer zakken. De FIA gaf ook toe dat de teams in het begin moeite zullen hebben om niet te veel boven dat minimumgewicht te zitten. Toch is Nikolas Tombazis, technisch directeur van de FIA, ervan overtuigd dat de nieuwe generatie F1-wagens "uiterst snel en wendbaar" zullen zijn. "Lichter, krachtiger en nog meer gericht op de vaardigheden van de rijders. Deze regels moeten spannendere races mogelijk maken, de concurrentie tussen teams vergroten en het spektakel verbeteren."

De Formule 1 zet volop in op meer dynamische races en wil de F1-rijders daar ook de wapens voor geven. Het DRS-systeem (Drag Reduction System), waarbij de achtervleugel dichtklapt en meer topsnelheid oplevert, verdwijnt. Het was sinds 2011 hét recept voor een inhaalactie, maar leverde ook veel kritiek op. Sebastian Vettel zei ooit dat hij nog liever zoals in Mario Kart met bananen zou gooien dan DRS te gebruiken. In 2026 wordt overgeschakeld op actieve voor- en achtervleugels, met twee opties. In de Z-mode is het normale downforceniveau van kracht voor de meer bochtige stukken op het circuit. Op de rechte stukken kunnen de F1-rijders naar believen overschakelen op de X-mode, met minder downforce en dus meer snelheid. Doordat iedereen dit op rechte stukken kan gebruiken, is het helemaal anders dan DRS waarvan alleen de achterligger kan profiteren. Toch is er in 2026 nog een extra hulpmiddel voor inhaalacties: de Manual Override Mode op de motor. Een achterliggende coureur, die binnen de seconde zit op zijn voorligger, kan extra energie gebruiken om een inhaalpoging te wagen. Het volledige extra vermogen van 350 kilowatt is dan beschikbaar.

Toekomstmuziek uit de motor

De Formule 1 heeft zich tot doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een aanpassing van het motorenreglement drong zich dan ook op. De V6-benzinemotor blijft, maar draait vanaf 2026 wel op 100 procent duurzame brandstof. De hybride motoren krijgen ook bijna 300 procent meer elektrisch vermogen. Er kan ook meer energie gerecupereerd worden tijdens het remmen, wat de F1-rijders meer creatieve opties moet geven tijdens de race om die verzamelde energie weer te verbruiken. Het klinkt voor veel motorproducenten als toekomstmuziek. Het is dan ook geen toeval dat naast Ferrari, Mercedes en Renault ook Honda, Audi en Ford vanaf 2026 zich in de F1-strijd mengen.

Deze regels zijn een significant moment voor onze sport F1-CEO Stefano Domenicali