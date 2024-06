EK atletiek: Bacari stoot overtuigend door op de 110 meter horden, Belgisch trio ontgoochelt op 800 meter

Op de zevenkamp zijn Nafi Thiam en Noor Vidts uitstekend begonnen aan het EK atletiek, bij de andere Belgen was er minder succes in Rome. Elie Bacari kon zich bij zijn EK-debuut wel overtuigend plaatsen voor de halve finales van de 110 meter horden, maar op de 800 meter eindigde het verhaal al in de reeksen voor Eliott Crestan, Tibo De Smet en Pieter Sisk. Ook voor Philip Milanov, Elise Vanderelst en Anne Zagré is het EK al voorbij.

Geen sprake van plankenkoorts bij Elie Bacari op zijn eerste groot kampioenschap in openlucht. Hij liep in 13"62 complexloos naar winst in zijn reeks op de 110 meter horden en plaatste zich zo met de op twee na snelste tijd overtuigend voor de halve finales.



"Ik had het wel verwacht om de halve finales te halen. Morgen wil ik nog sneller lopen en hopelijk haal ik dan de finale. Dat zou mooi zijn. Ik voel me hier thuis, het WK indoor heeft me veel geholpen."



Minder goed verging het Anne Zagré op de 100 meter horden. Na een door een blessure verstoorde voorbereiding werd ze laatste in haar reeks. Geen halve finales dus.

Op de 800 meter was er Belgische weelde met maar liefst drie Belgen in de reeksen, maar het werd een flinke tegenvaller. Zowel Elliot Crestan, Tibo De Smet als Pieter Sisk grepen verrassend naast een ticket voor de halve finales.



Ook Crestan zag zijn voorbereiding verstoord door een blessure. Al duikend over de finish greep hij als vierde net naast een rechtstreeks ticket en zijn tijd was ook niet snel genoeg om opgevist te worden. In tegenstelling tot Sisk en De Smet is Crestan ook nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen.



"Mijn voetblessure kwam natuurlijk op een slecht moment, ik kon pas anderhalve week geleden weer lopen. De voorbereiding was dus niet ideaal. Ik heb de komende weken nog drie kansen om de olympische limiet te lopen."



In het discuswerpen kon Philip Milanov niet overtuigen. Hij kwam nooit in aanspraak voor een finaleplaats en werd met 60,49 meter pas 21e. Ook voor Elise Vanderelst werd het een kort bezoek aan Rome. In de reeksen van de 1.500 meter zakte ze op het einde helemaal weg en ze finishte als 9e in 4'11"03 , onvoldoende voor een plek in de finale.