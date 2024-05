Union valt in de prijzen op Pro League Awards: Puertas Speler van het Jaar, Blessin beste coach

De hoofdprijs bij de vrouwen is voor Marie Detruyer

Marie Detruyer van OH Leuven is volgens haar collega's de beste speelster van de Lotto Super League.



De 20-jarige Red Flame, die op weg is naar de Serie A, haalde het nipt voor de Ierse international Amber Barrett (Standard Fémina) en topschutter van kampioen RSCA Women Amélie Delabre.



In de Lotto Super League kwam ze 104 keer in actie en was ze in 4 seizoenen goed voor 43 doelpunten. Ze volgt op de erelijst Lore Jacobs op.