BEKIJK: Ollie Watkins komt (goed) weg met gele kaart na elleboog die Ismaily flinke buil oplevert

Lille is niet zonder blutsen en builen uit zijn Europa League-confrontatie met Aston Villa gekomen. Vraag dat maar aan Ismaily. De verdediger van de Fransen kreeg in een luchtduel met Ollie Watkins een serieuze elleboog in zijn gezicht. Watkins kreeg verrassend genoeg geen geel, maar Ismaily bleef wel met de blaren zitten. Met een ferme bult op zijn aangezicht speelde hij de slijtageslag uit. Herbekijk het fragment hieronder.