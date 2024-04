Tom Boonen heeft slotoffensief klaar in Sporza Wielermanager: "Ik versla Ruben met 150 punten voorsprong"

wo 10 april 2024 15:12

Tom Boonen is er heilig van overtuigd dat hij Ruben zal voorbijzoeven in de Sporza Wielermanager.

In de Sporza Wielermanager naderen we stilaan de ontknoping. Wielerclub Wattage-leider Ruben Van Gucht voelt de hete adem van Tom Boonen, die naar eigen zeggen zegezeker is in de minicompetitie. "Ik heb nog 2 transfers doorgevoerd en heb nu de ploeg die ik wou."

Van 119 naar 38 punten verschil.



De voorsprong van Ruben Van Gucht slinkt zienderogen in de minicompetitie van Wielerclub Wattage.



Tom Boonen ligt in polepositie om Ruben tijdens de klimklassiekers van de troon te stoten. "Ik heb vandaag mijn laatste 2 transfers doorgevoerd: Dylan Teuns en Michael Matthews komen erin", laat Boonen in zijn kaarten kijken. "Ik heb nu de ploeg die ik wou." Waarom Teuns? "Dylan is een beer van een kerel en zal zeker 2 of 3 keer in de top 10 of top 5 eindigen." "Matthews neem ik omdat hij sowieso punten zal pakken in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Ik ga winnen met 150 voorsprong", blaakt Boonen van het zelfvertrouwen. Ruben heeft nog 1 transfer (Pogacar in Luik) om tegengewicht te bieden. Maar met Pidcock heeft hij nog een extra wapen dat al een heel voorjaar in zijn team prijkt.

Wie trakteert op driegangenmenu?

Ook de strijd onderaan wordt met een vergrootglas gevolgd.



De laatste in de minicompetitie moet zijn medeleden namelijk trakteren op een driegangenmenu. Dirk De Wolf zeult al een heel voorjaar de rode lantaarn mee en heeft al een restaurant uitgezocht. Maar Wolfken ruikt bloed. "Ik sta op 80 puntjes van Jeanke, maar ik heb nog 2 transfers meer dan hij. Ik zal Jeanke nog met 100 punten passeren." Met Dylan Teuns en Mattias Skjelmose brengt De Wolf 2 potentiële puntenkanonnen voor de klimklassiekers in zijn team. "Ik heb Dylan voor de aflevering een sms'je gestuurd en hij liet me weten dat hij er klaar voor is. Hij spreekt over het podium."



En Skjelmose? Die was vorig jaar al 2e na Pogacar in de Waalse Pijl en reed toen ook een goede Luik-Bastenaken-Luik. Nu Remco en co er niet bij zijn, zal hij nog een plekje of 2 opschuiven."



Ik voel me Patrick Lefevere: ik sta erbij en ik kijk ernaar. Jan Bakelants

En zo voelt Jan Bakelants stilaan de bui hangen. Vorige week zag hij Remco Evenepoel wegvallen en zijn transfers zijn allemaal opgebruikt.



"Ik voel me Patrick Lefevere: ik sta erbij en ik kijk ernaar. Het is wachten op volgend jaar." Al hoeft Bakelants het driegangenmenu nog niet te reserveren. Pogacar (Luik) en Cosnefroy (4 klimklassiekers) zullen hem normaal gezien nog een emmer tjokvol punten opleveren. Genoeg om de rode lantaarn af te houden?

De teams (met de transfers voor de klimklassiekers)

