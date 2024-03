BEKIJK: Tienersensatie Luke Littler (17) wint Belgian Darts Open dankzij ninedarter in razend spannende finale

Bijna was de Belgian Darts Open al meteen een van zijn publiekstrekkers kwijt. Luke Littler, gisteren nog aan het werk op de Premier League in Brighton, had een beslissende leg nodig tegen José de Sousa.



Littler maakte wel indruk met hoge score - hij kwam zelfs dicht bij een ninedarter - maar bij knoeide tegen de sterren op bij zijn dubbels.



Daar had De Sousa veel minder last van. The Special One, een bijnaam die hij deelt met zijn voornaam- en landgenoot José Mourinho, was lange tijd dodelijk op de dubbels. Tot hij uitgerekend miste toen hij Littler kon elimineren.



De nu 17-jarige WK-finalist haalde uiteindelijk toch opgelucht adem. We zien hem morgen opnieuw in Wieze. Dan speelt hij in de 1/16e finales tegen de Pool Ratajski.