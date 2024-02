WK zwemmen: Roos Vanotterdijk strandt op zucht van halve finales op 50 meter vlinderslag

Alisée Pisane heeft de reeksen van de 800 meter vrije slag niet overleefd. Pisane tikte vrijdagochtend aan in 8'45"28, goed voor de 18e chrono van alle zwemsters.



Alleen de top 8 in de reeksen stootte door naar de finale. De Duitse Isabelle Gose was de snelste in de reeksen met een tijd van 8'26"49.



Om de top 8 te halen had Pisane nog een flink stuk sneller moeten zwemmen.



De 8e chrono was 8'35"25. Dat ligt wel binnen de mogelijkheden van Pisane, want het Belgisch record dat ze vorig jaar zwom op het WK in Fukuoka bedraagt 8'32"52.