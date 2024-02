Heet de MVP van de Superbowl 2024 straks Taylor Swift? De Amerikaanse superster lokte dit seizoen - door haar romance met football-speler Travis Kelce - heel wat nieuwe interesse naar de NFL. Toch zag niet iedereen die evolutie graag gebeuren. Waarom het Taylor Swift-effect in de NFL voer is voor vele complotdenkers, hoort u in onze nieuwe Sporza Daily.