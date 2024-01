Kortrijk is gaststad van Special Olympics 2025 Nationale Spelen

Special Olympics Belgium, de federatie voor atleten met een verstandelijke beperking, organiseert zijn 41e editie van de Nationale Spelen in 2025 in Kortrijk. Dat maakten SOBelgium én de West-Vlaamse stad vandaag bekend. 3.400 atleten zullen er in het Hemelvaartsweekend in een 20-tal sporten kampen om de medailles.

"We zijn trots om de Nationale Spelen opnieuw naar Kortrijk te halen", stelt burgemeester Vincent Van Quickenborne op de persvoorstelling vandaag. In 2008 was de Guldensporenstadion ook al eens het toneel van de 27e editie.



"We willen als stad mee onze schouders zetten onder het inclusieve verhaal van Special Olympics Belgium en alle Kortrijkzanen warm maken om van deze editie meer dan een sportief feest te maken."



De Vlam zal aankomen op donderdag 28 mei 2025 tijdens de Torch Run op de Openingsceremonie. Op 29, 30 en 31 mei wordt er gestreden om de medailles. 1.200 coaches en 2.000 vrijwilligers omkaderen de 3.400 atleten.



Op de Nationale Spelen is ook aandacht voor de gezondheid van de atleten. Tijdens het Healthy Athletes Program kunnen atleten zich in 8 gezondheidsdisciplines gratis laten onderzoeken.



In 2023 vonden de Nationale Spelen in Mechelen plaats, in 2024 is La Louvière de gastheer.



165.000 personen in België zijn getroffen door een verstandelijke beperking. Special Olympics Belgium bestaat sinds 1979, verenigt 20.000 atleten en stimuleert waarden als tolerantie, respect voor diversiteit en vriendelijkheid.