Loïs Openda neemt het op tegen Real Madrid in 1/8e finales, ontdek alle affiches in de Champions League

De negen Belgen in de Champions League kennen hun tegenstanders. Loïs Openda neemt het met RB Leipzig op tegen recordwinnaar Real Madrid. Johan Bakayoko en Julien Duranville treffen elkaar in een Belgenduel. Titelverdediger Manchester City kreeg met Kopenhagen het kleine broertje voorgeschoteld. Ontdek hier alle 1/8e finales.

Openda mag gaan schitteren in Bernabeu

In de agenda van Loïs Openda wordt een grote cirkel gezet in de maand maart.

Dan mag de spits van RB Leipzig met zijn ploeg naar Bernabeu trekken voor de terugmatch tegen recordkampioen Real Madrid. Thibaut Courtois zal hij daar niet treffen, de doelman ligt dan nog in de lappenmand.

Wie wel een landgenoot tegenkomt in de 1/8e finales is Johan Bakayoko. Hij ontvangt met PSV eerst Borussia Dortmund en Julien Duranville, om een maand later naar Duitsland te trekken.

Axel Witsel maakt zich op voor een dubbele confrontatie met Inter. Leandro Trossard en Arsenal trekken naar het zachte Portugese zonnetje voor de strijd tegen Porto.

Titelverdediger Manchester City kreeg tot slot een zeer haalbare loting voorgeschoteld. Jeremy Doku (en Kevin De Bruyne?) trekken naar Denemarken om Kopenhagen partij te geven.